Altınordu Emre Can'ı alıyor
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'nin stoperi Emre Can Coşkun'a talip oldu.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun Altınordu'ya kiralanmasına onay verip, "Emre Can'ın İzmir'de kalmasını ve Altınordu gibi bir proje kulübünde oynamasını biz de isteriz. Transfer için bir bedel istemiyoruz" diyerek jest yaptığı öğrenildi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun görüştüğü Emre Can da bu teklife yeşil ışık yaktı. Oyuncunun menajeriyle yapılacak son görüşmenin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da profesyonel olan Emre Can, daha sonra Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor ve Akın Çorap Giresunspor formaları da giydi. Genç takımlarda 8 kez milli formayı terleten defans oyuncusu 1'inci Lig'de 57 maçta 2 gol kaydetti. Galatasaray A takımında 2014-15 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada görev alan Emre Can, geçen sezon Göztepe'de Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda yaz döneminde as kadrodan elenen savunmacı, ağustos ayında sol dizinden ameliyat olduktan sonra iyileşti.
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:39
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Favori Balotelli
Toplam 16
Yorum
anlamaz ben Bu oyuncuda bir problemvar galiba Gol atiyor sevinmiyor surata bak sanki birine saldirmak istiyor
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Yine Sturridge!
Toplam 1
Yorum
fb eger doruysa fenerde çok iş yapabilecek uzun zaman sonra gelmiş en iyi forvetimiz olabilir.süer lige damga vurur.
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Gümüş'e karşılık Aziz Behich
Toplam 2
Yorum
Mehmet Sinan Gümüş'ümü yollayacaksınız aklnıızı başınıza alın!
Altınordu Emre Can'ı alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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