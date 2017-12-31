 Altınordu Emre Can'ı alıyor – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Altınordu Emre Can'ı alıyor

    Altınordu Emre Can'ı alıyor

    TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, 'de mücadele eden 'nin stoperi Emre Can Coşkun'a talip oldu.

    Başkanı 'in, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun Altınordu'ya kiralanmasına onay verip, "Emre Can'ın 'de kalmasını ve Altınordu gibi bir proje kulübünde oynamasını biz de isteriz. için bir bedel istemiyoruz" diyerek jest yaptığı öğrenildi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun görüştüğü Emre Can da bu teklife yeşil ışık yaktı. Oyuncunun menajeriyle yapılacak son görüşmenin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

    Altyapısından yetiştiği 'da profesyonel olan Emre Can, daha sonra Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor ve Akın Çorap Giresunspor formaları da giydi. Genç takımlarda 8 kez milli formayı terleten defans oyuncusu 1'inci Lig'de 57 maçta 2 gol kaydetti. Galatasaray A takımında 2014-15 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada görev alan Emre Can, geçen sezon Göztepe'de 'e çıkma sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda yaz döneminde as kadrodan elenen savunmacı, ağustos ayında sol dizinden ameliyat olduktan sonra iyileşti.

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altınordu Emre Can'ı alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN