Balıkesir’de ayrılık
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:40
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
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Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
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Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
Balıkesir’de ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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