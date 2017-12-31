 Balıkesir’de ayrılık – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Balıkesir’de ayrılık

    Balıkesir’de ayrılık
    1. Lig'de play-off'a kalma mücadelesi veren 'da, teknik direktör Can Cangök'le yolların ayrıldığı açıklandı. Balkes, Cangök yönetiminde 17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet almıştı. Ayrılık kararının, kadro dışı bırakılan Okan ve Burak'ın affedilmesinin Cangök'ten habersiz alınmasının yattığı belirtildi. Ayrıca; Beleck, Ketheovama ve Okan Alkan'ın TFF'ye başvurduğu öğrenildi.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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