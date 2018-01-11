Humam Tariq, resmen Elazığspor’da
Elazığspor, Iraklı orta saha oyuncusu Humam Tariq ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Iraklı yıldız, sözleşmeyi imzaladıktan sonra Elazığspor formasıyla objektiflere poz verdi.
1996 Irak Bağdat doğumlu olan Humam Tariq, futbola Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ahli takımında başladı. Daha sonra Al Dhafra takımına transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, 2015 yılından bu yana Irak 1. Lig ekibi Al-Quwa'nın formasını giyiyordu.
Bu sezon takımıyla 20 lig maçında bin 727 dakika süre alan Tariq, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:17
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 16
Yorum
erkan k bjk almasın diye diego rvp şener volkan şen ozanı aldınız alayı güm diye patladı yazık ülke parasına yazık
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Babacar hamlesi! 6 milyon €...
Toplam 8
Yorum
Beşiktaşlı Aboubakar'ı kaçırdık bunu kaçırmamalıyız eldeki bütçeyi 32lik adamlara maaş olarak ödemektense gelcege yatırım kesinlikle alınmalı.
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 16
Yorum
ibo Zorla mi imzaldi sözlesmeyi...sende olsan böyle yaparsin...Sözlesme yi öneren ödemesi lazm..sonucta Profesiyonel...biraz Profesiyonel olun..
Humam Tariq, resmen Elazığspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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