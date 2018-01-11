Denizlispor'da Owusu transferi zora girdi
Transfer döneminde Kayserispor'dan Canberk , Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Alperen ve Osmanlıspor'dan Hasan'ı kadrosuna dahil eden TFF 1'nci Lig ekibi Denizlispor, Göztepeli Segbefia ile prensipte anlaştı.
Togolu orta sahayı renklerine bağlamaya hazırlanan yeşil-siyahlılarda Ganalı golcü Owusu transferinin ise zora girdiği öğrenildi. Asbaşkan Taner Atilla, Owusu'yu istediklerini belirterek, "Owusu Türkiye'ye gelirse bir tek bize imza atacak ama kendisinin kulübüyle sorunları var" diye konuştu.
Denizlispor'da golcü futbolcu Yasin Ozan ile ise yollar resmen ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Yasin Ozan ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh etmiştir. 440 bin TL alacağı olan Yasin Ozan ile 200 bin TL ödeme yapılarak anlaşılmış olup, ödemesi yapılmıştır.Yasin Ozan'a Denizlispor'a verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Bu arada, Yeşil-Siyahlı takımdan ayrılan Yasin, TFF 2'nci Lig takımı Şanlıurfaspor ile anlaştı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:58
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Uğur’a yeşil, 3 isme kırmızı
Toplam 3
Yorum
OFLİİİ BU YIL BİR TARİHİ FIRSAT .KADRO İYİ .DURUMDA KÖTÜ SAYILMAZ.ÇOK İYİ İKİ ADAM ALINIP ŞAMPİYONLUK KOVALANIR.BU FIRSATI KAÇIRMAMAK LAZIM.
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7 milyonu reddetti!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Q A RES MA DEFOLUP GİT DEMEK İSTEMİYORUM AMA GİT İŞTE GİT ! DÜŞ ARTIK BU TAKIMIN YAKASINDAN !
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Tolgay'ın bonservisi belli oldu
Toplam 3
Yorum
vaner Eğer Tolgay ve Oğuzhanı böyle 15-20 milyon gibi komik rakamlara satarsanız yuh olsun size. Siz Beşiktaşın düşmanısınız.
Denizlispor'da Owusu transferi zora girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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