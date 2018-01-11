Manisaspor'da büyük kriz
TFF 1'nci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren, ekonomik olarak da tarihinin en sıkıntılı günlerini geçiren Grandmedical Manisaspor'da büyük kriz çıktı.
Bir türlü mali sorunlarını aşamayan siyah-beyazlı kulüpte futbolcular bir bir takımdan ayrılırken, yönetim de pes etme noktasına geldi. Dün akşam Başkan Abdullah Mergen'le bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri görevi bırakmak istediklerini iletti. İdareciler kulübün önünü açmak için kongreye gidilmesi önerisinde bulunurken, Abdullah Mergen'in ise bu teklife sıcak bakmadığı ileri sürüldü. Mergen'in tavrı nedeniyle tartışma çıktığı, bazı yöneticilerin istifa edebilecekleri bildirildi. Manisaspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke ve futbolcular da Abdullah Mergen'e rest çekti.
Mergen ile görüşen Fatih Tekke'nin, "Takıma ödemeler yapılmazsa benim burada çalışmamın bir anlamı yok" dediği vurgulandı. Futbolcuların da yarına kadar yönetime süre verdiği, paralarının yatırılmaması halinde bir daha idmana çıkmayacaklarını kurmaylara bildirdiği kaydedildi. Maddi kriz yüzünden şu ana kadar Dimov, Atiemwen, Zahit, Meye ve kaleci Emrullah takımdan resmen ayrıldı. Kaptan Metin Yüksel ve İsmail Haktan'ın da kulüple yolları ayırmasının an meselesi olduğu belirtildi. Tarihinin en kötü dönemlerini yaşayan Manisaspor'da Başkan Abdullah Mergen'in nasıl bir çözüm yolu bulacağı merak konusu oldu. Bu sezon 9 puanı silinen Ege temsilcisinde taraftarlar da isyan bayrağını açtı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:14
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Sneijder tartışılmaz ama ben de Belhanda'yım
Toplam 28
Yorum
FBLand Bu kim ya yeni mi çıktı :D
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 12
Yorum
fbli valla bunu adamgibi tokatlayacak ağzını burnunu yamultacak bir yiğit lazım bu ondan anlar
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'Nerede kalmıştık...' furyası sürüyor!
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ teknik ekip böyle toplanıyorsa yapılacak transferleri hayal bile edemiyorum ! devam devam önümüzdeki sezon ffp girersiniz...
Manisaspor'da büyük kriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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