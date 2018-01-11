Ofoedu, Eskişehirspor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da yaptığı açıklamada, "Aslında Süper Lig'de oynama zamanım gelmişti. Sezon başında Süper Lig takımlarından teklifler almıştım. Tabii ben de orada oynamak isterdim ama sezon başında Eskişehirspor'un eski başkanı beni aradı ve takımın bana ihtiyacı olduğunu, transfer yasağı nedeniyle kulübün zor durumda kaldığını söyleyerek kalmamı istedi. Ben de Eskişehirspor takımını, taraftarı ve şehri çok sevdiğim için bunu seve seve kabul ettim. Önümüzdeki zamanlarda inşallah Süper Lig'de oynayacağım." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı oyuncu, Süper Lig'den sezon başında en ciddi teklifi aldığı takımın da Teleset Mobilya Akhisarspor olduğunu açıkladı.

- "Eskişehirspor'un eski günlerine döneceğine inanıyorum"

Maddi sorunlar nedeniyle sezon başında çok zor günler yaşadıklarını anlatan Ofoedu, "Hem takım içinde hem de takımın dışında sorunlar vardı. Sezon başı kampı geçirmedik, adaptasyon süreci olmadı. Transfer yasağımız vardı, yeni oyuncular alamadık, giden futbolcular çok oldu. Bu dönemde sezona başlangıç olarak ne kadar kaliteli oyuncular olursanız olun altından kalkmak kolay değil. Çünkü çok sayıda genç futbolcu ile oynadık. Sezon öncesi kampı olmaması kötü bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarının ortalarına doğru toparlanmaya başladıklarının altını çizen Nijeryalı golcü, "Kulüp ve takım olarak zor günleri geride bıraktığımıza inanıyoruz. Antrenmanlarda ve maçlarda tüm futbolcular ellerinden gelenin en fazlasını ortaya koyuyorlar. İkinci yarıda Eskişehirspor'un eski günlerine döneceğine inanıyorum. Çünkü şu anki atmosfer çok iyi, problemler geride kaldığı için futbolcuların moralleri de yerine geldi." diye konuştu.

Ligde 15. sırada bulunmalarına rağmen play-off hattıyla aralarında yalnızca 6 puan bulunduğunu hatırlatan Ofoedu, "Önümüzdeki 5-6 maçı kazandığımız zaman zaten play-off'un içinde olacağız. Bu imkansız bir şey değil. Play-off oynamak bizim elimizde." şeklinde görüş belirtti.

- "Gol kralı olmak isterim"

TFF 1. Lig'de gol krallığı yarışında attığı 8 golle ikinciliği paylaşan Ofoedu, şunları kaydetti:

"Tabii ki ben de gol kralı olmak isterim. Bu sezon daha fazla gol atmaya başladım, daha çok gol atmayı da hedefliyorum. Ben mutluyum ama sadece kendim için oynamıyorum, takım için oynuyorum. Ben gol attığım zaman maç kazanıyoruz, daha iyi yerlere geliyoruz. Gollerimle kazanmamız beni mutlu ediyor."