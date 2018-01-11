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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    F.Bahçe'den açıklama! maçı...

    F.Bahçe'den açıklama! İstanbulspor maçı...

    rövanş mücadelesinde ile oynayacağı maçın Atatürk Olimpiyat Stadı'Nda oynanacağını açıkladı.

    İşte o açıklama:

    ''Fenerbahçemizin, Son 16 Turu rövanş maçında 16 Ocak Salı günü saat 20.30'da ile oynayacağı müsabakaya Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

    Takımımız, bu turdaki ilk maçında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk ettiği rakibini Roberto Soldado'nun golleriyle 2-0 mağlup etmişti.''

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:35
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