F.Bahçe'den açıklama! İstanbulspor maçı...
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde İstanbulspor ile oynayacağı maçın Atatürk Olimpiyat Stadı'Nda oynanacağını açıkladı.
''Fenerbahçemizin, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında 16 Ocak Salı günü saat 20.30'da İstanbulspor ile oynayacağı müsabakaya Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.
Takımımız, bu turdaki ilk maçında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk ettiği rakibini Roberto Soldado'nun golleriyle 2-0 mağlup etmişti.''
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:35
-
Sırada Aykut Kocaman mı var?
Toplam 8
Yorum
Kazma Bek Aykut sistem hocasıdır. Milli takim ise o an kimler formda ise onların oynadığı, 3 5 idman ile maça çıkılan ve bol bol gaz verilen ortam.
-
Hamit Altıntop geri döndü!
Toplam 4
Yorum
komedi sonra anadolu kulüpleri neden gelişmiyor diyorlar 35 yaşındaki adamdan ne bekliyorlarsa yazık ya millet 17-18 yaşında genç yıldız bulur biz.
-
Babacar hamlesi! 6 milyon €...
Toplam 14
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın bu günkü kadro yapısı ve Şenol hocanın katkıları,, Gomez - Abubakar karışımı müthiş bir golcüyü ortaya çıkarabilir !
F.Bahçe'den açıklama! İstanbulspor maçı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.