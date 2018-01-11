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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    'ten duygusal paylaşım

    <a href="/index/alex?id=a0ce3b69-a1b8-4774-9b87-12169b9b942f" class="" rel="tag">Alex</a>'ten duygusal paylaşım

    'nin eski oyuncusu de Souza, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

    'nin eski kaptanı de Souza, Twitter'dan kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla gündeme geldi.

    , Fenerbahçeli bir taraftarın "'yi özledin mi?" sorusunu alıntılayarak "Çok özledim" diye yanıtladı.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:25
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