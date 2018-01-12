Gazişehir, Antalya kampını tamamladı
Gazişehir Gaziantepspor, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampını tamamladı.
Antalya kampını tamamlayan Gazişehir'e 2 günlük izin verildi. Kırmızı-siyahlılar, pazartesi günü tesislerinde toplanarak Samsunspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:17
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40 milyon lira kaynak
Toplam 2
Yorum
CELAL BU SENIN BILDIGIN BIR MIL PROJESINE VEYA FEDA ELVEDA PROJESINE BENZEMEZ CIDDI BIR ISTIR HA DERSEN ILK GUNDE 10000 KISI HAKLISIN
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Ibrahimovic bombası
Toplam 18
Yorum
göz bjk alır ama gs ve fb alamaz gelmezde zaten.
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Ibrahimovic bombası
Toplam 18
Yorum
türk yakışır kartala,bjk böyle transferler yapmalıdır.bjk artık bir dünya kulübüdür.
Gazişehir, Antalya kampını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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