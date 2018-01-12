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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Gazişehir, Antalya kampını tamamladı

    Gazişehir, Antalya kampını tamamladı

    , ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampını tamamladı.

    1. Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını yaklaşık 15 gün boyunca Antalya'nın Lara Beldesi'nde sürdüren , bu süreçte üç hazırlık maçı yaptı. Kırmızı-siyahlı takım, sabah saatlerinde yaptığı idmanın ardından hazırlıklarını bitirdi.

    Antalya kampını tamamlayan Gazişehir'e 2 günlük izin verildi. Kırmızı-siyahlılar, pazartesi günü tesislerinde toplanarak Samsunspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:17
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