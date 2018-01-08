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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    'te flaş ayrılık

    Gazişehir Gaziantep'te flaş ayrılık

    TFF 1. Lig ekiplerinden , takım kaptanı ile yollarını ayırdı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Açıklamada, "1,5 yıldır takımımızın formasını başarıyla terleten ve kaptanlık görevini yapan Muhammet Reis'e, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:19
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