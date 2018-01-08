Gazişehir Gaziantep'te flaş ayrılık
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, takım kaptanı Muhammet Reis ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Muhammet Reis ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Açıklamada, "1,5 yıldır takımımızın formasını başarıyla terleten ve kaptanlık görevini yapan Muhammet Reis'e, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:19
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İnter kapıda!
Toplam 10
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU en az 25 mil.euro denir ve en son 22 olur denmeli zaten adamı yok ve 23 lük adamdan bahsediliyor takım italiano yazıklar olsun
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Fernandao satıldı
Toplam 11
Yorum
Perde Arkası Zaten hiç alınmaması gereken bir futbolcuydu. Fener bu transfer işini güvenilir profesyonellere bırakmalıdır.
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Biz bu işte varız
Toplam 1
Yorum
Denizgs Hata surekli ayni takima olursa yada hep ayni takim lehine kolay duduk calnirsa iste o zaman hatanin altinda baska seyler aranir.
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