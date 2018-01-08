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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    'e Brezilyalı orta saha

    <a href="/index/gazisehir-gaziantep?id=473fc55d-53d2-4a0f-b470-85b6cf9f475d" class="" rel="tag">Gazişehir Gaziantep</a>'e Brezilyalı orta saha

    TFF 1'inci Lig ekiplerinden , Brezilya'nın Figueirense takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzaladı.

    Devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren , Brezilyalı 'u kadrosuna kattı. Gaziantep'e gelen Junior, Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu bir araya gelerek sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Yeni futbolcumuz 'a hoş geldin diyor, kulübümüz forması altında başarılar diliyoruz" denildi.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:05
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