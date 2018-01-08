Gazişehir Gaziantep'e Brezilyalı orta saha
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Brezilya'nın Figueirense takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior ile sözleşme imzaladı.
Devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren Gazişehir Gaziantep, Brezilyalı Jefferson Nogueira Junior'u kadrosuna kattı. Gaziantep'e gelen Junior, Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu bir araya gelerek sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Yeni futbolcumuz Jefferson Nogueira Junior'a hoş geldin diyor, kulübümüz forması altında başarılar diliyoruz" denildi.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:05
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6 aylığına Paolo De Ceglie
Toplam 5
Yorum
asım illa takıma yıldız almakmı lazım müthiş yetenekli yüzlerce ucuz futbolcu var alın
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Sıra sende Yusuf Yazıcı
Toplam 3
Yorum
faran yusuf için 10 milyon euro eder diyen arkadaş aç gözünü adama 20'li rakamlardan teklif geldiğinden haberin yok galiba...
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6 aylığına Paolo De Ceglie
Toplam 5
Yorum
arda takım hurdalıga döndü almayın daha iyi
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