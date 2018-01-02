 Denizlispor kampa girdi – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    kampa girdi

    <a href="/index/denizlispor?id=c65f589d-5936-43c7-8b30-3f4226b50836" class="" rel="tag">Denizlispor</a> kampa girdi

    1'inci Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamladıktan sonra transfer harekatına girişen , ikinci yarı öncesi 'da kampa girdi. Belek'te 10 gün sürecek kamp kadrosunda 18 futbolcu yer alacak.

    Daha önce takımdan gönderilecekleri açıklanan 10 futbolcu ile kiralık verilecek isimler kamp kadrosuna dahil edilmedi. Yeşil-siyahlı yöneticiler, Sportif Direktör Bülent Ertuğrul ile birlikte Denizli'de kalarak transfer çalışmalarını yürütecek. İmzaların atılmasının ardından yeni transferler de hızla takıma katılacak.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:29
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