Daha önce takımdan gönderilecekleri açıklanan 10 futbolcu ile kiralık verilecek isimler kamp kadrosuna dahil edilmedi. Yeşil-siyahlı yöneticiler, Sportif Direktör Bülent Ertuğrul ile birlikte Denizli'de kalarak transfer çalışmalarını yürütecek. İmzaların atılmasının ardından yeni transferler de hızla takıma katılacak.