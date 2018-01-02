Denizlispor kampa girdi
TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamladıktan sonra transfer harekatına girişen Denizlispor, ikinci yarı öncesi Antalya'da kampa girdi. Belek'te 10 gün sürecek kamp kadrosunda 18 futbolcu yer alacak.
Daha önce takımdan gönderilecekleri açıklanan 10 futbolcu ile kiralık verilecek isimler kamp kadrosuna dahil edilmedi. Yeşil-siyahlı yöneticiler, Sportif Direktör Bülent Ertuğrul ile birlikte Denizli'de kalarak transfer çalışmalarını yürütecek. İmzaların atılmasının ardından yeni transferler de hızla takıma katılacak.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:29
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Çin'den dev talip! 18 milyon euro...
Toplam 5
Yorum
aslan Fesih bedelini niye bu kadar düşük tutuyorlar anlamıyorum zaten 9milyon ödemişiz. Gelir gideri pozitife çekmek için gönderilebilir.
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‘Koç’un seçim kozu Mesut’la Emre Can’
Toplam 6
Yorum
x Ölüsü bile yeter
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Negredo başarılı olur mu?
Toplam 6
Yorum
kartalllll bomboş bir yorum bu..
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