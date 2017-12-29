Adana Demirspor’da 9 genç futbolcu kampa çağrıldı
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’da 9 genç futbolcu kamp çalışmalarına dahil edildi.
Adana Demirspor'un genç oyuncularından Erkam Develi, "Devre arası kampına çağrıldığımız için çok mutluyuz. Bizler için genç oyuncuların kampa çağrılması çok önemli. Kamp süresince elimizden geldiğinin en iyisi yaparak çalışmamız gerekiyor. Genç oyuncular olarak da kampın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdüreceğiz" dedi.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:02
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Terim'den Sidcley'e mesajı
Toplam 6
Yorum
hoty adam 87 kilo 176 boyu .. hantal ama lig,de 6 gol 5 asist yapmısş
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Bir veda havası
Toplam 3
Yorum
Q7 VEDA BAKIŞI DEĞİL. HİÇ Mİ DUYGUDAN ANLAMIYORSUNUZ. BİR İNSAN EVLADIYLA NASIL GURUR DUYARAK BAKIYORSA O DA ÖYLE BAKIYOR.
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Mitrovic yolcu!
Toplam 5
Yorum
Kemal Mitroviç kesinlikle iyi bir oyuncudur. Bir de daha çok gençtir. Bence satılmamalı.
Adana Demirspor’da 9 genç futbolcu kampa çağrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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