 Adana Demirspor’da 9 genç futbolcu kampa çağrıldı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    ’da 9 genç futbolcu kampa çağrıldı

    Adana Demirspor’da 9 genç futbolcu kampa çağrıldı

    1. Lig takımlarından ’da 9 genç futbolcu kamp çalışmalarına dahil edildi.

    devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı. Demirspor teknik heyetinin raporu doğrultusunda genç futbolcular Nusretcan Körümdük, Yusuf Demirok, Hasan Kaya, Ahmetcan Genç, , Görkem Nigit, Canpolat Çelik, Uğurcan İkikardeş ve kampa katıldı.

    Adana Demirspor'un genç oyuncularından Erkam Develi, "Devre arası kampına çağrıldığımız için çok mutluyuz. Bizler için genç oyuncuların kampa çağrılması çok önemli. Kamp süresince elimizden geldiğinin en iyisi yaparak çalışmamız gerekiyor. Genç oyuncular olarak da kampın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdüreceğiz" dedi.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:02
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