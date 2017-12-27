Demir, neden ayrıldığını bilmediğini açıkladı
TFF 1. Lig'in son sırasında yer alan Gaziantepspor'da yolların ayrıldığı Teknik Direktör Faik Demir, ayrılık gerekçesini bilmediğini söyledi.
"NEDEN AYRILDIĞIMI BİLMİYORUM"
Dün itibari ile sözleşmelerini karşılıklı olarak feshettiklerini belirten Faik Demir, "Dün yönetici arkadaşlarımızla görüştük. Onların bazı istekleri vardı, konuştuk. Karşılıklı el sıkışarak Gaziantepspor ile olan sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız. Açıkçası neden ayrıldığımı bilmiyorum. Biz göreve başladığımızda bir Gaziantep sevdalısı olarak geldik. Ben Gaziantepspor'da amatör ve profesyonel olarak 14 sene futbol oynadım. 11 senede Gaziantepspor'un her biriminde görev yaptım. Onun için teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettim" dedi.
"GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE 65'TE OYUNDAN DÜŞEN BİR GAZİANTEP VARDI"
Göreve başladıklarında 65. dakikada oyundan düşen bir Gaziantepspor olduğunu vurgulayan Demir, "Biz göreve başlamadan önce tamamen oyundan düşen 65. dakikada 5-6 oyuncunun ayağına kramp giriyordu. Ama Allah'a şükürler olsun ki biz göreve başladıktan sonra 95 dakika oyundan düşmeyen bir Gaziantepspor vardı. Bizim amacımız orada o genç ve yetenekli kardeşlerimizle sağlıklı bir ilişki kurmaktı. Bunu da başardık. Eskişehirspor maçı hariç bütün maçlarımızı kazanabilirdik. Kazanamamamızın nedeni oyunun belirli bir süresinden sonra tecrübe eksikliği oldu" şeklinde konuştu.
"GÖNLÜM HER ZAMAN GAZİANTEPSPOR'DA OLACAK"
Gönlünün her zaman Gaziantepspor'da olacağını ifade eden Faik Demir, "Benim gönlüm her zaman Gaziantepspor'da olacak. İçinde olmasam bile her zaman yanındayım. Allah bu kulübün yolunu açık etsin. İnşallah bir an önce bu sıkıntılardan kurtulur. Biz de elimizden gelen her desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.
"TAKIM DÜŞSE DAHİ BU KADROYLA YİNE KALKAR"
Takımda iyi bir iskelet olduğunun altını çizen Demir, "Bu takım bu ligden düşse dahi, bu kadroyu koruması halinde yine düştüğü yerden kalkar. Çünkü çok yetenekli, genç oyunculara sahip. Bu oyuncuların gelecekte iyi yere geleceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.
"GAZİŞEHİR GAZİANTEP 2. YARIDA PLAY-OFF OYNAR"
Gazişehir Gaziantep takımının durumunu da değerlendiren Demir, "Gazişehir Gaziantep takımının çok iyi kadrosu var 1-2 transferle onların da ikinci yarıda play-off oynayacağını düşünüyorum" diye konuştu. Teknik Direktör Faik Demir, gelen teklifleri değerlendireceğini ve işinin spor olduğunu söyledi.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:33
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Terim'in yeni hedefi: Samuel Eto'o!
Toplam 1
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SenoL34 Adam işi biliyor...
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Vale faturası mı dedin!
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fb08 milyon eurolar al hemde oynamadan bide üstüne herşeyi beleşe getir biraz utanma olur niye gitsinki ozaman kalır burda.
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Aykut Kocaman yine bilecek mi?
Toplam 13
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Nasil Oyun super ligin nal toplayan konyasina karsi forvetsiz pozisyonsuz oyun oynayarak sampiyonmu olacak, ne zaman fenerbahce gibi oynayacaksin acaba
Demir, neden ayrıldığını bilmediğini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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