Demir, neden ayrıldığını bilmediğini açıkladı

Dün Gaziantepspor ile karşılıklı olarak yolları ayrılan Teknik Direktör Faik Demir , açıklamalarda bulundu. Görevinden ayrılma sebebini bilmediğini belirten Demir, Gaziantepspor'un genç ve dinamik bir kadrosu olduğunu, ikinci yarıda 5-6 transfer ile takımın daha iyi olacağını vurguladı.Dün itibari ile sözleşmelerini karşılıklı olarak feshettiklerini belirten Faik Demir, "Dün yönetici arkadaşlarımızla görüştük. Onların bazı istekleri vardı, konuştuk. Karşılıklı el sıkışarak Gaziantepspor ile olan sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız. Açıkçası neden ayrıldığımı bilmiyorum. Biz göreve başladığımızda bir Gaziantep sevdalısı olarak geldik. Ben Gaziantepspor'da amatör ve profesyonel olarak 14 sene futbol oynadım. 11 senede Gaziantepspor'un her biriminde görev yaptım. Onun için teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettim" dedi.Göreve başladıklarında 65. dakikada oyundan düşen bir Gaziantepspor olduğunu vurgulayan Demir, "Biz göreve başlamadan önce tamamen oyundan düşen 65. dakikada 5-6 oyuncunun ayağına kramp giriyordu. Ama Allah'a şükürler olsun ki biz göreve başladıktan sonra 95 dakika oyundan düşmeyen bir Gaziantepspor vardı. Bizim amacımız orada o genç ve yetenekli kardeşlerimizle sağlıklı bir ilişki kurmaktı. Bunu da başardık. Eskişehirspor maçı hariç bütün maçlarımızı kazanabilirdik. Kazanamamamızın nedeni oyunun belirli bir süresinden sonra tecrübe eksikliği oldu" şeklinde konuştu.Gönlünün her zaman Gaziantepspor'da olacağını ifade eden Faik Demir, "Benim gönlüm her zaman Gaziantepspor'da olacak. İçinde olmasam bile her zaman yanındayım. Allah bu kulübün yolunu açık etsin. İnşallah bir an önce bu sıkıntılardan kurtulur. Biz de elimizden gelen her desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Takımda iyi bir iskelet olduğunun altını çizen Demir, "Bu takım bu ligden düşse dahi, bu kadroyu koruması halinde yine düştüğü yerden kalkar. Çünkü çok yetenekli, genç oyunculara sahip. Bu oyuncuların gelecekte iyi yere geleceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.Gazişehir Gaziantep takımının durumunu da değerlendiren Demir, "Gazişehir Gaziantep takımının çok iyi kadrosu var 1-2 transferle onların da ikinci yarıda play-off oynayacağını düşünüyorum" diye konuştu. Teknik Direktör Faik Demir, gelen teklifleri değerlendireceğini ve işinin spor olduğunu söyledi.