Geçen sezon Süper Lig'den düşen ve transfer yapamayan Gaziantespor, kadrosuyla 1. Lig'in ilk devrede en genç ekibi unvanını aldı. İlk devrede 22,39 yaş ortalamasıyla mücadele eden Gaziantepspor'u, 23,06 ortalamayla Altınordu, 24,59'la da İstanbulspor takip etti.

Elazığspor'un 29,61 ortalamayla en yaşlı ekip konumunda bulunduğu ligde Akın Çorap Giresunspor 29,26, MKE Ankaragücü ise 28,94 ortalamayla oynadı.

Sezonun 8. haftadaki Gazişehir Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor karşılaşması 29,65 yaş ortalamasıyla en yaşlı futbolcuların yer aldığı müsabaka olurken, 4. haftadaki Altınordu-Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyenlerin yaş ortalaması 23,1'de kaldı.

Ligin en genç oyuncusu 14 Mart 2001 doğumlu Gaziantepspor'dan Mustafa Emirhan Özyaşar, en yaşlı futbolcusu ise 6 Kasım 1980 doğumlu Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Mert Nobre olarak kayıtlara geçti.

YAŞ TABLOSU

TFF 1. Lig'in ilk devresinde takımların sahaya sürdükleri kadrolara göre yaş ortalamaları ve sezon içinde en genç ve en yaşlı kadrolarının ortalamaları şöyle:

Takımlar Ortalama En Yüksek En Düşük Adana Demirspor 26,64 27,3 25,8 Adanaspor 27,51 28,3 26,7 Akın Çorap Giresunspor 29,26 29,9 28,8 Altınordu 23,06 24,5 21,3 Balıkesirspor Baltok 27,12 27,6 26,5 Boluspor 26,85 27,6 26,3 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 28,93 29,9 28,2 Çaykur Rizespor 25,1 26,1 24,1 Denizlispor 26,11 27,3 24,7 Elazığspor 29,61 30,7 28,6 Eskişehirspor 27,82 28,8 26,4 Gaziantepspor 22,39 23,2 21 Gazişehir Gaziantep 28,72 29,4 27,6 Grandmedical Manisaspor 25,42 26,3 23,8 İstanbulspor 24,59 25 24,2 MKE Ankaragücü 28,94 29,5 27,9 Samsunspor 28,59 30,1 27,2 Ümraniyespor 28,08 28,6 27,1

FORMALARINI ÇIKARMAYANLAR

TFF 1. Lig'de sezonun ilk devresinde 11 oyuncu tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. İstanbulspor'dan 3, Adana Demirspor'dan 2, Akın Çorap Giresunspor, Balıkesirspor Baltok, Boluspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor ve Gazişehir Gaziantep'ten ise birer futbolcu 1530 dakika mücadele etti.

Bu oyuncular şunlar:

Erhan Kartal, İsmail Şahmalı (Adana Demirspor), Anıl Atağ (Akın Çorap Giresunspor), Bülent Cevahir (Balıkesirspor Baltok), Rydell Poepon (Boluspor), Kayacan Erdoğan (Eskişehirspor), Şenol Can (Gaziantepspor), Adam Stachowiak (Gazişehir Gaziantep), Kubilay Aktaş, Okan Kocuk, Yalçın Kılınç (İstanbulspor).