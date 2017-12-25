Manisa’dan kritik galibiyet

Düşme potasından kurtulmak istiyen Grandmedical Manisaspor, ilk yakının son maçında evinde ağırladığı Balıkesirspor'u 3-1'le geçerek kritik bir galibiyet aldı. İlk yarıyı Zahit'in golüyle 1-0 bitiren Tarzan, ikinci yarıda Axel Meye ve Metin Yüksel ile 2 gol daha bularak 3 puana uzandı. Konuk ekibin şeref sayısı ise 88'de Abdulkadir Özgen'den geldi: 3-1.