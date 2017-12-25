 Manisa’dan kritik galibiyet – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Manisa’dan kritik galibiyet

    Manisa’dan kritik galibiyet
    Düşme potasından kurtulmak istiyen Grandmedical Manisaspor, ilk yakının son maçında evinde ağırladığı Balıkesirspor'u 3-1'le geçerek kritik bir galibiyet aldı. İlk yarıyı Zahit'in golüyle 1-0 bitiren Tarzan, ikinci yarıda Axel Meye ve Metin Yüksel ile 2 gol daha bularak 3 puana uzandı. Konuk ekibin şeref sayısı ise 88'de Abdulkadir Özgen'den geldi: 3-1.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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