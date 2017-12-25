Dadaş'ın ayak sesleri
Altınordu'yu konuk eden Erzurumspor, uzatmalarda bulduğu golle zafere uzandı, yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı
YOUNES'TEN MÜTHİŞ GOL
80'de Altınordu'da kazanılan serbest vuruşun başına geçen Erdoğan, düzgün bir vuruşla eşitliği sağladı: 1-1. 90+3'te bu kez ev sahibi frikik kazandı. Topun başına geçen Younes, muhteşem bir vuruşla Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü attı: 2-1. Bu sonuçla Erzurumspor, punanını 24'e çıkarırken, son haftalarda düşüşe geçen Altınordu ise 20'de kaldı.
Savunmada dengesiz yakalandık
Altınordu cephesinde üzüntü vardı. İzmir ekibinin hocası Hüseyin Eroğlu, iyi mücadele ettiklerini kaydedip, "Buraya puan için gelmiştik. Kazandığımız penaltıyı da değerlendiremedik. İkinci yarıda rakibin seyirciyle üzerimize geleceğini biliyorduk. Kalemizde golü bulunca maçı bırakmadık. Savunmada dengesiz yakalandığımız pozisyonlar oldu ve duran toptan gol yedik. Erzurum'u tebrik ediyorum" diye konuştu.
Bu üç puan çok önemliydi
Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Altıparmak, "Altınordu, yaş ortalaması ve yerli oyuncularıyla takdir ettiğimiz bir takım. Futbolcularımı tebrik ediyorum, maçı hiç bırakmadılar. İnancımız çok fazlaydı. Geriye düşseydik, yine maçı çevirecektik. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum" sözlerini sarfetti.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:07
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