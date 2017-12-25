Dadaş'ın ayak sesleri

Altınordu'yu konuk eden Erzurumspor, uzatmalarda bulduğu golle zafere uzandı, yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı

Taraftarı önünde Altınordu'yu konuk eden Erzurumspor, son dakika golüyle 3 puana uzandı. Çıkışını sürdüren mavi-beyazlılar, bu kritik galibiyetle yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi, 1. dakikada Gökhan'la golü aradı. Kaleci Erce, geçit vermedi. Nobre'nin 16. dakikadaki kafa vuruşu direği sıyırırken, 33'teki şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti. Dadaşlar, 61'de aradığı golü buldu. Erhan'ın ortasında Gökhan'ın şutu Erce'den döndü. Pozisyonu takip eden Burhan, kale direği dibinden ağları havalandırdı: 1-0. 71'de Younes, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi.



YOUNES'TEN MÜTHİŞ GOL

80'de Altınordu'da kazanılan serbest vuruşun başına geçen Erdoğan, düzgün bir vuruşla eşitliği sağladı: 1-1. 90+3'te bu kez ev sahibi frikik kazandı. Topun başına geçen Younes, muhteşem bir vuruşla Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü attı: 2-1. Bu sonuçla Erzurumspor, punanını 24'e çıkarırken, son haftalarda düşüşe geçen Altınordu ise 20'de kaldı.



Savunmada dengesiz yakalandık

Altınordu cephesinde üzüntü vardı. İzmir ekibinin hocası Hüseyin Eroğlu, iyi mücadele ettiklerini kaydedip, "Buraya puan için gelmiştik. Kazandığımız penaltıyı da değerlendiremedik. İkinci yarıda rakibin seyirciyle üzerimize geleceğini biliyorduk. Kalemizde golü bulunca maçı bırakmadık. Savunmada dengesiz yakalandığımız pozisyonlar oldu ve duran toptan gol yedik. Erzurum'u tebrik ediyorum" diye konuştu.



Bu üç puan çok önemliydi

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Altıparmak, "Altınordu, yaş ortalaması ve yerli oyuncularıyla takdir ettiğimiz bir takım. Futbolcularımı tebrik ediyorum, maçı hiç bırakmadılar. İnancımız çok fazlaydı. Geriye düşseydik, yine maçı çevirecektik. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum" sözlerini sarfetti.