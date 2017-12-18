Manisaspor'da umutlar tükeniyor
TFF 1'inci Lig'de bu sezon borçları yüzünden toplam 9 puanı silinen Grandmedical Manisaspor, lider Ankaragücü'ne de deplasmanda 3-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 3 haftaya çıkardı. Ligde puan silme cezalarının ardından düşme hattına demir atan siyah-beyazlı ekip, devrenin son maçları öncesi kurtuluş barajının 9 puan gerisinde kaldı. Her geçen hafta umutları biraz daha azalan Manisaspor'da camia ve yönetimdeki sessizlik, taraftarı endişelendiriyor. Manisaspor'da taraftarlar, iç saha ve deplasmandaki her maçta Başkan Abdullah Mergen'i istifaya davet ediyor.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:36
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Manisaspor'da umutlar tükeniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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