 Erzurumspor dolu dizgin – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Erzurumspor dolu dizgin

    Erzurumspor dolu dizgin
    Ligin 16. haftasında Elazığspor'a konuk olan Erzurumspor, rakibini tek golle geçti. Maça hızlı başlayan dadaşlar, 17. dakikada golü buldu. Burhan Eşer'in ortasına hareketlenen Erhan kafayla topu ağlara yolladı: 0-1. Bu dakikadan sonra taraflar buldukları pozisyonları değerlendiremezken, Erzurumspor sahadan 3 puanla ayrıldı, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:19
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