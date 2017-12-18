Erzurumspor dolu dizgin
Ligin 16. haftasında Elazığspor'a konuk olan Erzurumspor, rakibini tek golle geçti. Maça hızlı başlayan dadaşlar, 17. dakikada golü buldu. Burhan Eşer'in ortasına hareketlenen Erhan kafayla topu ağlara yolladı: 0-1. Bu dakikadan sonra taraflar buldukları pozisyonları değerlendiremezken, Erzurumspor sahadan 3 puanla ayrıldı, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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