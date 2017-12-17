Elazığ’da dev kapışma

PLAY-OFF'U hedefleyen iki takım bugün kozlarını paylaşacak. Elazığpor sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Bu önemli saat 13.00'te başlayacak ve mücadele beİN Max 1'den yayınlanacak. Elazığ'da Mertan, Erzurum'da da Scuk ve Murat cezaları nedeniyle oynayamayacak.