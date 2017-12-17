 Elazığ’da dev kapışma – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Elazığ’da dev kapışma

    Elazığ’da dev kapışma
    PLAY-OFF'U hedefleyen iki takım bugün kozlarını paylaşacak. Elazığpor sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Bu önemli saat 13.00'te başlayacak ve mücadele beİN Max 1'den yayınlanacak. Elazığ'da Mertan, Erzurum'da da Scuk ve Murat cezaları nedeniyle oynayamayacak.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:21
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