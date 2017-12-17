Boluspor ‘ES’ti gürledi!

Taraftarı önünde Eskişehirspor’u konuk eden kırmızı-beyazlılar, rakibine şans tanımadı, Poepon (2) ve Yusuf’un golleriyle sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı

Anadolu'nun iki büyük ekibi dün kozlarını paylaştı. Taraftarı önünde son haftaların formda takımı Eskişehir-spor'u konuk eden Bolu-spor, sahadan net bir skorla galip ayrıldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, ilk yarıda bulduğu fırsatları değerlendiremezken, ikinci 45'te Es Es'i yıktı. Ev sahibi, 59. dakikada Eskişehirspor savunmasının hatasını affetmedi. Topu önünde bulan Yusuf Emre, uygun durumdaki Poepon'ı gördü. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla ağlarını havalandırdı: 1-0. 78'de Akabueze soldan ortaladı. Poepon'un gelişine vurdu ve farkı ikiye çıkardı: 2-0. 90+1'de sahneye çıkan Yusuf Emre, skoru belirledi: 3-0. Bu sonuçla puanını 23'e çıkaran yarenler, üst sıralardaki yerini korudu. Es Es ise 18 puanda kaldı.