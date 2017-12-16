Çaykur Rizespor 4 köşe!
TFF 1. Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Ümraniyespor’u konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 4-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
21. dakikada Samudio sağdan ceza alanına indi, ortaladığı topa Kweuke kafayı vurdu top kalecide kaldı.
22. dakikada Özgür'ün soldan kullandığı köşe vuruşunu kafa ile karşılayan Robin, topu auta gönderdi.
51. dakikada ceza sahası içerisinde Özgür Çek'in pasını iyi değerlendiren Kweuke takımını öne geçirdi. 1-0
73. dakikada Çaykur Rizespor atağında Petrucci'nin pasında Lincoln'un sert vurduğu şutta top kale direğine çarparak auta çıktı.
76. dakikada Rizesporlu oyuncu Orhan'ın, Ümraniyesporlu Drole tarafından ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Saadane penaltıyı gole çevirdi. 2-0
86. dakikada oyuna yeni giren Çaykur Rizesporlu oyuncu Ozan Papaker'in Ümranyesporlu Appındangoye tarafından ceza sahası çizgisinde düşürülmesi sonucu hakem Appındangoye'yi kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Kazanılan serbest vuruşta Mehmet Uslu'nun şutunda top üst direğe çarparak kaleye girdi. 3-0
90+4. dakikada Çaykur Rizesporlu Samudio'nun ceza sahası dışından vurduğu şutta top kaleci Burak'tan döndü. Topu önünde bulan Çaykur Rizesporlu Süleyman topu filelere göndererek maçın skorunu belirledi. 4-0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Serkan Çınar xxx, Ali Saygın Ögel xxx, Süleyman Özay xxx
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Mehmet xxx, Orhan xxx, Saadane xxx, Ümit xxx, Robin xxx, Petrucci xxx, Kweuke xxx (Ozan dk. 83 ?), Recep xx (Lincoln dk. 46 xxx), Samudio xxx, Özgür xx (Süleyman dk. 70 xx)
Yedekler: Cihan, Muhammet Alperen, Sinan, Furkan, Oğulcan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Ümraniyespor: Burak x, Appindangoye xx, Timur xx, Vasilogiannis x, Bulut x (Henrique dk. 57 x), Rangelov xx, İbrahim xx (Bahadır dk. 84 ?), Mehmet
Seyfettin xx, Merthan xx, Drole xx (Serdar dk. 78 x), Samet xx
Yedekler: Metin, Mustafa, Mucahit, Emircan, Tarık
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Goller: Kweuke (dk. 51), Saadane (dk. 76 pen.), Mehmet (dk. 86), Süleyman (dk. 90+4) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kartlar: Appindangoye (dk. 86) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Petrucci (Çaykur Rizespor), Bulut, Drole, İbrahim (Ümraniyespor)
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:58
-
Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
-
‘Hentbolda mı?..’
Toplam 1
Yorum
taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
-
F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
Çaykur Rizespor 4 köşe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.