 Çaykur Rizespor 4 köşe! – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    4 köşe!

    Çaykur Rizespor 4 köşe!

    ’in 16. haftasında sahasında ’u konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 4-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

    MAÇTAN DAKİKALAR

    21. dakikada Samudio sağdan ceza alanına indi, ortaladığı topa Kweuke kafayı vurdu top kalecide kaldı.

    22. dakikada Özgür'ün soldan kullandığı köşe vuruşunu kafa ile karşılayan Robin, topu auta gönderdi.

    51. dakikada ceza sahası içerisinde Özgür Çek'in pasını iyi değerlendiren Kweuke takımını öne geçirdi. 1-0

    73. dakikada atağında Petrucci'nin pasında Lincoln'un sert vurduğu şutta top kale direğine çarparak auta çıktı.

    76. dakikada Rizesporlu oyuncu Orhan'ın, Ümraniyesporlu Drole tarafından ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Saadane penaltıyı gole çevirdi. 2-0

    86. dakikada oyuna yeni giren Çaykur Rizesporlu oyuncu Ozan Papaker'in Ümranyesporlu Appındangoye tarafından ceza sahası çizgisinde düşürülmesi sonucu hakem Appındangoye'yi kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Kazanılan serbest vuruşta Mehmet Uslu'nun şutunda top üst direğe çarparak kaleye girdi. 3-0

    90+4. dakikada Çaykur Rizesporlu Samudio'nun ceza sahası dışından vurduğu şutta top kaleci Burak'tan döndü. Topu önünde bulan Çaykur Rizesporlu Süleyman topu filelere göndererek maçın skorunu belirledi. 4-0


    Stat: Çaykur Didi

    Hakemler: Serkan Çınar xxx, Ali Saygın Ögel xxx, Süleyman Özay xxx

    Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Mehmet xxx, Orhan xxx, Saadane xxx, Ümit xxx, Robin xxx, Petrucci xxx, Kweuke xxx (Ozan dk. 83 ?), Recep xx (Lincoln dk. 46 xxx), Samudio xxx, Özgür xx (Süleyman dk. 70 xx)

    Yedekler: Cihan, Muhammet Alperen, Sinan, Furkan, Oğulcan

    Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

    Ümraniyespor: Burak x, Appindangoye xx, Timur xx, Vasilogiannis x, Bulut x (Henrique dk. 57 x), Rangelov xx, İbrahim xx (Bahadır dk. 84 ?), Mehmet
    Seyfettin xx, Merthan xx, Drole xx (Serdar dk. 78 x), Samet xx

    Yedekler: Metin, Mustafa, Mucahit, Emircan, Tarık

    Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

    Goller: Kweuke (dk. 51), Saadane (dk. 76 pen.), Mehmet (dk. 86), Süleyman (dk. 90+4) (Çaykur Rizespor)

    Kırmızı kartlar: Appindangoye (dk. 86) ()

    Sarı kartlar: Petrucci (Çaykur Rizespor), Bulut, Drole, İbrahim (Ümraniyespor)
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:58
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