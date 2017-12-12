Es Es patlaması
Haftanın kapanış maçında Gaziantepspor’u ağırlayan Eskişehirspor; Erkan, Ofoedu (3), Fıratcan (2), ve Hasan Hüseyin ile seyircisine gol ziyafeti çekti
Ofoedu hat-trick yaptı
ikinci yarıda Fıratcan Üzüm (2), Ofoedu ve Hasan Hüseyin Acar ile 4 gol daha bulan kırmızı-siyahlılar, 18 puan ve +8 averajla ligde 12. sıraya yükseldiler. Ligin dibine demir atan Gaziantepspor ise 3 puan ve -29 averajla iyice umutlarını yitirdi. Her iki takım da seremoniye üzerinde "Kudüs kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartla çıktı.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:31
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
Es Es patlaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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