 Es Es patlaması – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Es Es patlaması

    Es Es patlaması

    Haftanın kapanış maçında Gaziantepspor’u ağırlayan Eskişehirspor; Erkan, Ofoedu (3), Fıratcan (2), ve Hasan Hüseyin ile seyircisine gol ziyafeti çekti

    TFF 1. Lig'de Es-E- fırtınası başladı... 15. haftanın kapanış maçında ligin dibine demir atan Gaziantepspor'u ağırlayan Eskişehirspor, seyircisine adeta gol ziyafeti çekti: 7-0. Yücel İldiz ile düşme potasından kurtulduktan sonra çıkışıa geçen Kırmızı Şimşekler, ilk yarıyı Erkan Zengin ve Chico Ofoedu'nun (2) golleriyle 3-0 önde kapadı.

    Ofoedu hat-trick yaptı
    ikinci yarıda Fıratcan Üzüm (2), Ofoedu ve Hasan Hüseyin Acar ile 4 gol daha bulan kırmızı-siyahlılar, 18 puan ve +8 averajla ligde 12. sıraya yükseldiler. Ligin dibine demir atan Gaziantepspor ise 3 puan ve -29 averajla iyice umutlarını yitirdi. Her iki takım da seremoniye üzerinde "Kudüs kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartla çıktı.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:31
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