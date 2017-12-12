Es Es patlaması

Haftanın kapanış maçında Gaziantepspor’u ağırlayan Eskişehirspor; Erkan, Ofoedu (3), Fıratcan (2), ve Hasan Hüseyin ile seyircisine gol ziyafeti çekti

TFF 1. Lig'de Es-E- fırtınası başladı... 15. haftanın kapanış maçında ligin dibine demir atan Gaziantepspor'u ağırlayan Eskişehirspor, seyircisine adeta gol ziyafeti çekti: 7-0. Yücel İldiz ile düşme potasından kurtulduktan sonra çıkışıa geçen Kırmızı Şimşekler, ilk yarıyı Erkan Zengin ve Chico Ofoedu'nun (2) golleriyle 3-0 önde kapadı.



Ofoedu hat-trick yaptı

ikinci yarıda Fıratcan Üzüm (2), Ofoedu ve Hasan Hüseyin Acar ile 4 gol daha bulan kırmızı-siyahlılar, 18 puan ve +8 averajla ligde 12. sıraya yükseldiler. Ligin dibine demir atan Gaziantepspor ise 3 puan ve -29 averajla iyice umutlarını yitirdi. Her iki takım da seremoniye üzerinde "Kudüs kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartla çıktı.