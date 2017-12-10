 Denizlispor ve Samsunspor yenişemedi – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    ve yenişemedi

    <a href="/index/denizlispor?id=5839a3de-1a21-4241-b466-d56efbcf18cc" class="" rel="tag">Denizlispor</a> ve <a href="/index/samsunspor?id=1b2091ce-afee-4a44-9bf0-9bd07eeeb237" class="" rel="tag">Samsunspor</a> yenişemedi

    'in 15. hafta karşılaşmasında ile 0-0 berabere kaldı.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    19. dakikada Ziya ceza sahası sağ tarafından son çiziye inerek verdiği pasta Kappel'in vuruşu defanstan döndü.

    36. dakikada Ahmet Burak'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Chibuke'nin vuruşunda Asil bacaklarıyla önledi, dönen topa Ayite'nin vuruşu üstten dışarı gitti.

    39. dakikada Anıl'ın ceza yayı üzerinden vuruşu kaleci Sifakis'te kaldı.

    42. dakikada Anıl, orta sahadan aldığı topu 20 metre sürüp sol çaprazdan sert vuruşunda Sifakis tokatlayarak kornere attı.

    45. dakikada Anıl'ın pasıyla buluşan Yasin arka direkte topa kötü vurunca top kaleci Sifakis'te kaldı.

    60. dakikada Ayite'nin topuk pasında sol kanatta topla buluşan Ahmet Burak Solakel'in çaprazdan sert şutu az farkla yandan dışarı gitti.

    Stat: Denizli Atatürk

    Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Yıldırım, Kemal Elmas

    Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Ziya Alkurt (Dk. 68 Hüseyin Atakan Üner), Yasin Ozan (Dk. 69 Ramazan Tarık Ergut), Kappel, Taşkın İlter, Anıl Taşdemir, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Berkan Afşarlı, Barış Örücü

    Samsunspor: Sifakis, Hasan Hatipoğlu, Ahmet Burak Solakel, Samaras (Dk. 81 Halil İbrahim Pekşen), Kenan Karışık, Ayite, Chibuike (Dk 59 Gökay İravul), Ufuk Budak (Dk. 70 Enes İslam İlkin), Abdülkerim Bardakçı, Çağrı Ortakaya, Ömer Kandemir

    Sarı kartlar: Dk. 21 Ayite, Dk 29 Çağrı Ortakaya, Dk 34 Kenan Karışık, Dk. 90+1 Abdülkerim Bardakçı (), Dk. 36 Asil Kaan Güler, Dk. 66 Taha Can Velioğlu ()

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:22
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