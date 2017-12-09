Es-Es’te bahar havası

KONGREDE Halil Ünal'ın başkanlığa seçilmesinden sonra önemli bir krizi atlatan Eskişehirspor, G.Antepspor maçına moralli hazırlanıyor. Teknik Direktör Yücel İldiz, "Takımın başına geldiğimizden beri teknik heyet ve futbolcular Eskişehirspor'a yakışır şekilde mücadele etmeye çalışıyor. İyi mücadelemizi son haftalarda sonuçlara da yansıtmaya başladık. Kalan üç haftayı da iyi değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı