 Denizlispor zincir kıracak – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Denizlispor zincir kıracak

    Denizlispor zincir kıracak

    TFF 1. Lig'de son 3 maçını kaybedince düşme hattından kurtulamayan Denizlispor, yarın tek basamak üzerindeki Samsunspor'la evinde kritik bir 90 dakika oynayacak.

    Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi Alper Çetin yönetecek. Bilet fiyatları kale arkası, misafir ve maraton 10, kapalı 20, VIP ve gold tribün 60 TL olarak açıklandı.

    Horoz'da cezalı Burak ve Moritz ile sakat Cihan forma giyemeyecek. Yönetim, kritik maçta primi 4 bin TL'den 6'şar bin TL'ye çıkardı. Maç öncesi Denizlispor'un 11, tek basamak üzerinde kurtuluş hattında bulunan Samsunspor'un ise 15 puanı bulunuyor. Başkan Mustafa Üstek, taraftarları önemli maçta yanlarında görmek istediklerini söyledi.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizlispor zincir kıracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN