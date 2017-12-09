Denizlispor zincir kıracak

Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi Alper Çetin yönetecek. Bilet fiyatları kale arkası, misafir ve maraton 10, kapalı 20, VIP ve gold tribün 60 TL olarak açıklandı.

Horoz'da cezalı Burak ve Moritz ile sakat Cihan forma giyemeyecek. Yönetim, kritik maçta primi 4 bin TL'den 6'şar bin TL'ye çıkardı. Maç öncesi Denizlispor'un 11, tek basamak üzerinde kurtuluş hattında bulunan Samsunspor'un ise 15 puanı bulunuyor. Başkan Mustafa Üstek, taraftarları önemli maçta yanlarında görmek istediklerini söyledi.