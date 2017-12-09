Denizlispor zincir kıracak
TFF 1. Lig'de son 3 maçını kaybedince düşme hattından kurtulamayan Denizlispor, yarın tek basamak üzerindeki Samsunspor'la evinde kritik bir 90 dakika oynayacak.
Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi Alper Çetin yönetecek. Bilet fiyatları kale arkası, misafir ve maraton 10, kapalı 20, VIP ve gold tribün 60 TL olarak açıklandı.
Horoz'da cezalı Burak ve Moritz ile sakat Cihan forma giyemeyecek. Yönetim, kritik maçta primi 4 bin TL'den 6'şar bin TL'ye çıkardı. Maç öncesi Denizlispor'un 11, tek basamak üzerinde kurtuluş hattında bulunan Samsunspor'un ise 15 puanı bulunuyor. Başkan Mustafa Üstek, taraftarları önemli maçta yanlarında görmek istediklerini söyledi.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:08
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Terim Galatasaray'a gidecek
Toplam 4
Yorum
serdar akay gelsin gelsin bu gsde çalıştığı son sezon olacak.itici egolu,megaloman adam iiğğğyyyy..
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 60
Yorum
ŞAMPİY15İKTAŞ herkes futbol profesörü ztn. kimin kimi yada neyi sorguladığı önemli değil. herkes sadece eleştirsin. FB lilerin BJK sayfasına girimeside :/
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 60
Yorum
CESUR YÜREK Sen kendi maçlarına bak, hem buz gibi penaltı,,gözlük tak bir daha izle,efsanenin geri dönüşü muhteşem olacak,rahatsızmı oldunuz.
Denizlispor zincir kıracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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