 Buca, -6 puan cezayı atlattı – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Buca, -6 puan cezayı atlattı

    Buca, -6 puan cezayı atlattı
    2. Lig Kırmızı Grup'ta sıkıntılı günler geçiren Bucaspor, bir borç dosyasını daha kapatarak FIFA kanalıyla gelecek 6 puan silme cezasının önüne geçti. Sarı-lacivertliler, 2014-15'te transfer edilen Necmi Gür ve kulübü Mainz 05'e 554 bin TL yatırarak, cezadan kurtuldu.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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