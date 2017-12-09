Buca, -6 puan cezayı atlattı

2. Lig Kırmızı Grup'ta sıkıntılı günler geçiren Bucaspor, bir borç dosyasını daha kapatarak FIFA kanalıyla gelecek 6 puan silme cezasının önüne geçti. Sarı-lacivertliler, 2014-15'te transfer edilen Necmi Gür ve kulübü Mainz 05'e 554 bin TL yatırarak, cezadan kurtuldu.