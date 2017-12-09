 Balkes’te borç krizi – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Balkes’te borç krizi

    Balkes’te borç krizi
    TFF 1. Lig'de Balıkesirspor'da Başkan Remzi Boncuk sırat köprüsünden geçtiklerini belirtip, "Önceki yönetimlerden kalan 25 milyon TL borcu ödemeye çalışıyoruz" bilgisini verdi.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Balkes’te borç krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN