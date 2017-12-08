Gaziantepspor'dan Türk bayraklı Kudüs tepkisi
Gaziantepspor futbolcuları, Türk bayrakları ile ABD'nin Kudüs kararına tepki gösterdi.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:29
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''Kazanacağız. Çünkü biz Galatasarayız!''
Toplam 5
Yorum
misafir 9 puan ilerdesin, 3 maçta liderliği veriyorsun. Hangi akıl Tudor'u tutuyor. Akıl tutulması bu. Ben olsam aynı gece biletini keserim.
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 40
Yorum
Haydar TFF nin bu ceza sistemine yargı yolu kapalı mı? Verilen binlerce çifte standart kararın sorumlularına TAZMİNAT davası açılamıyor mu?
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Beşiktaş'ın rakibi kim olur?
Toplam 7
Yorum
En umutlu olduğum takım 2001 Gs ve 2008 Fb çeyrek final takımları çok iyi idi. Bjk 2008 Fb rekorunu kırdı. Bu takım Fb gibi çeyrek final ilk maçı kazanabilir.
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