Elazığspor’da Antalya kampı sona erdi
Elazığspor’da 28 Kasım’da Antalya’da başlayan mini kamp sona erdi.
İki Adana deplasmanı nedeniyle Antalya'da mini bir kamp geçiren Bordo-Beyazlı futbolcular, hazırlıklarına bugün yapılan son antrenmanın ardından nokta koydu. Bordo-Beyazlı ekip, akşam saat 18.50 uçağı ile Antalya'dan Adana'ya geçecek ve cumartesi günü oynanacak olan Adanaspor maçı sonrası Elazığ'a dönecek.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:09
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
x yan hakeme yapılanlar canere 6 verilip sizinkilerin görmezden gelinmesi vs. dürüstlük zordur herkes kendine yakışanı yapar.
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Galatasaray moral arıyor
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST OKAN BURUK NİYE SESİN ÇIKMIYOR FENER MAÇINDAN ÖNCE ALGI OPERASYONLARI YAPTIN HAKEM HAKSIZ YERE ALPERİ ATTI. İNŞALLAH KÜME DÜŞERSİN
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
X yan hakemi bayıltınız kapanmadı sahanız. maicon canerle aynısını yaptı ceza almadı ne anlatıyorsun ağlamayın.
Elazığspor’da Antalya kampı sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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