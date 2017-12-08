 Elazığspor’da Antalya kampı sona erdi – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    ’da Antalya kampı sona erdi

    Elazığspor’da Antalya kampı sona erdi

    ’da 28 Kasım’da Antalya’da başlayan mini kamp sona erdi.

    'in 14. Haftası'nda oynanan Adana Demirspor maçı öncesi Antalya'da mini bir kampa giren , bugün gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından Antalya'dan ayrıldı.

    İki Adana deplasmanı nedeniyle Antalya'da mini bir kamp geçiren Bordo-Beyazlı futbolcular, hazırlıklarına bugün yapılan son antrenmanın ardından nokta koydu. Bordo-Beyazlı ekip, akşam saat 18.50 uçağı ile Antalya'dan Adana'ya geçecek ve cumartesi günü oynanacak olan Adanaspor maçı sonrası Elazığ'a dönecek.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:09
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