İldiz, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki gün yapılan Eskişehirspor Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlık görevine getirilen Halil Ünal'ın tecrübeli olduğunu söyledi.

Yeni başkan Ünal ile Eskişehirspor'un sağlıklı bir yapıya kavuşması için çalışacaklarını ifade eden İldiz, şöyle konuştu:

"Takımın başına geldiğimizden beri teknik heyet ve futbolcular Eskişehirspor'a yakışır şekilde mücadele etmeye çalışıyor. İyi mücadelemizi son haftalarda sonuçlara da yansıtmaya başladık. Skor üretmede sıkıntımız yok. Takım savunmasını geliştirdik. Artık çok gol yemiyoruz. Pazartesi günü ciddi rakiplerimizden Gaziantepspor ile oynayacağız. Çok dikkatli olmamız gereken bir maç. İşimizi iyi yapmak zorundayız. Kalan üç haftayı da iyi değerlendirmek istiyoruz. Eskişehirspor'un ligin devre arasından sonra lige daha umutlu bakmasını hedefliyoruz."