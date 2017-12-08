"Çok dikkatli olmamız gereken bir maç"
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, 11 Aralık Pazartesi günü ligin ciddi rakiplerinden Gaziantepspor ile oynayacaklarını hatırlatarak, "Çok dikkatli olmamız gereken bir maç." dedi.
İldiz, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki gün yapılan Eskişehirspor Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlık görevine getirilen Halil Ünal'ın tecrübeli olduğunu söyledi.
Yeni başkan Ünal ile Eskişehirspor'un sağlıklı bir yapıya kavuşması için çalışacaklarını ifade eden İldiz, şöyle konuştu:
"Takımın başına geldiğimizden beri teknik heyet ve futbolcular Eskişehirspor'a yakışır şekilde mücadele etmeye çalışıyor. İyi mücadelemizi son haftalarda sonuçlara da yansıtmaya başladık. Skor üretmede sıkıntımız yok. Takım savunmasını geliştirdik. Artık çok gol yemiyoruz. Pazartesi günü ciddi rakiplerimizden Gaziantepspor ile oynayacağız. Çok dikkatli olmamız gereken bir maç. İşimizi iyi yapmak zorundayız. Kalan üç haftayı da iyi değerlendirmek istiyoruz. Eskişehirspor'un ligin devre arasından sonra lige daha umutlu bakmasını hedefliyoruz."
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:37
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
x yan hakeme yapılanlar canere 6 verilip sizinkilerin görmezden gelinmesi vs. dürüstlük zordur herkes kendine yakışanı yapar.
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Galatasaray moral arıyor
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST OKAN BURUK NİYE SESİN ÇIKMIYOR FENER MAÇINDAN ÖNCE ALGI OPERASYONLARI YAPTIN HAKEM HAKSIZ YERE ALPERİ ATTI. İNŞALLAH KÜME DÜŞERSİN
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
X yan hakemi bayıltınız kapanmadı sahanız. maicon canerle aynısını yaptı ceza almadı ne anlatıyorsun ağlamayın.
"Çok dikkatli olmamız gereken bir maç" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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