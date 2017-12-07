TFF 1. Lig'de 15. hafta heyecanı
TFF 1. Lig'in 15. haftası yarın İstanbulspor ile Boluspor arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maçın başlama saati 18.00.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 15. haftanın maç programı şu şekilde:Yarın:
18.00 İstanbulspor-Boluspor (Atatürk Olimpiyat) 9 Aralık Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok (Ümraniye Belediye)
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor (Kazım Karabekir)
15.30 Gazişehir Gaziantep-MKE Ankaragücü (Gaziantep)
15.30 Adanaspor-Elazığspor (5 Ocak Fatih Terim) 10 Aralık Pazar: 13.00 Denizlispor-Samsunspor (Denizli Atatürk)
15.30 Grandmedical Manisaspor-Altınordu (Manisa 19 Mayıs)
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Çaykur Rizespor (Giresun Atatürk) 11 Aralık Pazartesi: 18.00 Eskişehirspor-Gaziantepspor (Yeni Eskişehir)
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:18
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