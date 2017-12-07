Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 15. haftanın maç programı şu şekilde:

İstanbulspor-Boluspor (Atatürk Olimpiyat) 9 Aralık Cumartesi:Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok (Ümraniye Belediye)Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor (Kazım Karabekir)Gazişehir Gaziantep-MKE Ankaragücü (Gaziantep)Adanaspor-Elazığspor (5 Ocak Fatih Terim) 10 Aralık Pazar: 13.00 Denizlispor-Samsunspor (Denizli Atatürk)Grandmedical Manisaspor-Altınordu (Manisa 19 Mayıs)Akın Çorap Giresunspor-Çaykur Rizespor (Giresun Atatürk) 11 Aralık Pazartesi: 18.00 Eskişehirspor-Gaziantepspor (Yeni Eskişehir)