 Gaziantepspor'un borcu 113 milyon lira – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Gaziantepspor'un borcu 113 milyon lira

    Gaziantepspor'un borcu 113 milyon lira

    ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı , şu an için kulübün 113 milyon lira borcunun olduğunu bildirdi.

    Durmaz, Süper Lig'den yeni düşen ve transfer yasağı getirilmiş bir takımın yönetimine talip olarak göreve geldiklerini söyledi.

    Her geçen gün yeni bir sürprizle karşılaştıklarını anlatan Durmaz, "Aslında göreve gelirken bu kadar büyük bir borç beklemiyorduk. Gaziantepspor'un şu an 113 milyon lira borcu var. 113 milyon liranın da yaklaşık 55 milyonu eski futbolculara." dedi.

    Futbolcu alacaklarının son 4 sezona ait olduğunu bildiren Durmaz, diğer borçların da vergi, çalışan maaşları, SGK, kredi ve eski yöneticilerin alacaklarından oluştuğunu kaydetti.

    Durmaz, tüm olumsuzluklara rağmen Gaziantepspor'u düzlüğe çıkarmanın hesaplarını yaptıklarını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

    "FIFA'dan elimize dosyalar geldikçe sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bizim şimdilik en büyük hedefimiz ara transfer döneminde transfer yasağını kaldırabilmek. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Allah'ın izniyle başarılı da olacağız. Sadece benim bu büyük borç yükünün altından kalkmam mümkün değil. Şu an için ben 3 milyon ödeme yaparak acil sorunları aştım. Gücümün elverdiği yere kadar da devam edeceğim. Ama herkesin de maddi ve manevi olarak bu yükün altına elini uzatmasını bekliyoruz."

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:47
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