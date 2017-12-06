Manisaspor'da Tekke'den çağrı
TFF 1'inci Lig'de borçları nedeniyle FIFA ve Kulüp Lisans Kurulu tarafından toplam 9 puanı silindikten sonra son 3 maçı 7 puanla geçerek erken pes etmeyeceğini kanıtlayan Grandmedical Manisaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, kulübe destek çağrısı yaptı.
Düşme hattında yer alan ve pazar günü Ege derbisinde Altınordu'yu konuk etmeye hazırlanan Manisaspor'da Tekke, "Kulüp için milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve oda başkanları bir araya gelerek bir ilki gerçekleştirdi. Tüm Manisa'nın Manisaspor'la birlik içinde olması gerekiyor. Önemli bir camiayız ama büyük sıkıntılarımız var" diye konuştu.
Sıkıntılara rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Tekke, "Takıma ben inanıyorum. Oyuncularımı da inandırmaya çalışıyorum. Bu kolay bir şey değil. Kapasitemizle bulunduğumuz konumdan yukarı çıkabiliriz. Futbol, Manisa şehri için önemli. Buna sadece ben ve futbolcularım değil herkes inansın. Bize yardım edilmesini değil beraber olmamızı istiyoruz. Bir mücadelenin içerisindeyiz ve ne olursa olsun bunu devam ettirmeye çalışacağız. Yalan, hile olduğu zaman beni burada göremeyeceksiniz. Sıkıntılarımız büyük ama mücadelemiz de ondan daha büyük olacak" dedi.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:22
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Kupada program belli oldu
Toplam 2
Yorum
taraftar Futbolsever olarak cartlak sesi olmayan TÜRKÇEYi hiç olmazsa kahvedeki vatandaş kadar düzgün konuşan spiker ve yorumcular istiyoruz.
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Kupada program belli oldu
Toplam 2
Yorum
taraftar Yine maçları sesiz izleyeceğiz. Yaptı ortayı ,asist yaptı ,şut yaptı , korner yaptı ,faul yaptı ,pas yaptı , YAPTI da YAPTI ...
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Conte'den Beşiktaş açıklaması
Toplam 2
Yorum
Kartalım Rakiplere korku saldık. Saydığı ilk 2 takımla oyuncu ve finansal anlamda dünya fark var. Bizimde farkımız böylece daha belirgin oldu :D
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