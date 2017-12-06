Eskişehirspor'da hazırlıklar sürüyor
Eskişehirspor, evinde ağırlayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:39
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Disiplin sevkleri açıklandı
Toplam 5
Yorum
Hadi yine iyisiniz Cenk'le Oğuzhan'ın küfürlerini Demirören'iniz sahaya yansıtmamış. Şenol Güneş'i geçtikleri gibi onları da es geçmişler.
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Feghouli'ye ekstra prim ödenecek
Toplam 5
Yorum
cukka peki saçmasapan gördüğü kırmızı kartta yönetim ceza verdimi türkiye cennet topçuya vergi yok para çok icraat sıfır malesef
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Eljif Elmas'a yeni sözleşme
Toplam 6
Yorum
fb oguz kaan senıde beklıyoruz bu iki genc bırı oguz dıgerı eljıf bu takımı ucurur
Eskişehirspor'da hazırlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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