 Eskişehirspor'da hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'da hazırlıklar sürüyor

    <a href="/index/eskisehirspor?id=63e52203-81da-43d5-a9c7-e8642318ea40" class="" rel="tag">Eskişehirspor</a>'da hazırlıklar sürüyor

    , evinde ağırlayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    , TFF 1. Lig'in 15. haftasında karşılaşacağı, Gaziantepspor maçının hazırlıklarına devam etti. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde 90 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, istasyon ve 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman, fitness çalışması ile son buldu.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da hazırlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN