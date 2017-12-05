"Kazanılan 1 puan da bizi mutlu etti"
TFF 1'inci Lig'de Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen ve 3 haftada hanesine 7 puan yazdıran Grandmedical Manisaspor sonuçtan memnun.
Teknik Direktör Fatih Tekke, sahaya 3 puan için çıktıklarını ancak beraberliğin de kötü sonuç olmadığını söyledi. İki takımın da iyi mücadele ettiğini dile getiren Tekke, "Son haftalarda ligde iyi sonuçlara imza attık. Rakiplerimizle aramızda fark olduğu için galibiyet bizim için çok önemliydi. Ancak kazanılan 1 puan da bizi mutlu etti" dedi.
Bu arada Erzurum deplasmanında maçın 53'üncü dakikasında topu uzaklaştırmak isterken sakatlanan ve oyuna devam edemeyen stoper Daniel Dimov'un dumunu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:49
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''Beşiktaş maçında Türkiye'yi sallayacağız!''
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ maçın başlarında alanyanın penaltısı verilseydi şimdi çıkıp böyle konuşmazdınız ama rahat olun gençler beşiktaş sizi susturmasını bilir !
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''Beşiktaş maçında Türkiye'yi sallayacağız!''
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ bunlar akıllanmayacak belli oldu ! maçtan sonra görürüz sizi bak yazıyorum en az 3 en fazla 5 takım böyle oynasın yeter !
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Almanya’da büyük rotasyon
Toplam 17
Yorum
bt10 tolga oynarsa, gol avarans eki olcak
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