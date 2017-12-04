 "Her hafta daha da iyi olacağız" – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    "Her hafta daha da iyi olacağız"

    "Her hafta daha da iyi olacağız"

    TFF 1. Lig ekiplerinden 'un teknik direktörü Faik Demir, gün geçtikçe daha iyi olacaklarını, bunu başaracak güçleri olduğunu belirtti.

    Demir, yaptığı açıklamada, zor günlerden geçen kulübü bu süreçten kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Göreve geldiğinden bu yana 4 maça çıktığını ve ilk kez dün İstanbulspor karşısında puanla tanıştıklarını anlatan Demir, şöyle devam etti:

    "Puanla yeni tanıştık ama son haftalardaki oyun kalitemizin üzerine koyarak ilerlediğimiz aşikardı. Geçen haftada da puanı kıl payı kaçırdık. Biz gençlerimize güveniyoruz. Onların çabası ve Allah'ın izniyle bu süreci başarılı şekilde yürütmek istiyoruz. gücünü buluyor. Her hafta daha da iyi olacağız. Çünkü bunu başaracak gücümüz var. Yeter ki gücümüzü doğru kullanabilelim." Üç puanla ligin son sırasında bulunan , 15. haftada Eskişehirspor'a konuk olacak.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:22
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