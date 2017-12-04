"Her hafta daha da iyi olacağız"
TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Faik Demir, gün geçtikçe daha iyi olacaklarını, bunu başaracak güçleri olduğunu belirtti.
Demir, yaptığı açıklamada, zor günlerden geçen kulübü bu süreçten kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Göreve geldiğinden bu yana 4 maça çıktığını ve ilk kez dün İstanbulspor karşısında puanla tanıştıklarını anlatan Demir, şöyle devam etti:
"Puanla yeni tanıştık ama son haftalardaki oyun kalitemizin üzerine koyarak ilerlediğimiz aşikardı. Geçen haftada da puanı kıl payı kaçırdık. Biz gençlerimize güveniyoruz. Onların çabası ve Allah'ın izniyle bu süreci başarılı şekilde yürütmek istiyoruz. Gaziantepspor gücünü buluyor. Her hafta daha da iyi olacağız. Çünkü bunu başaracak gücümüz var. Yeter ki gücümüzü doğru kullanabilelim." Üç puanla ligin son sırasında bulunan Gaziantepspor, 15. haftada Eskişehirspor'a konuk olacak.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:22
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Manisa daha çok zorladı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie :) o değil de negredo Gsli futbolcuların içinden geçip gol attıyaaa :DD başka bişey demiyom :DD
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Kocaman'dan yeni kehanet
Toplam 12
Yorum
Perde Arkası Son iki sezondur kim şampiyon oldu? Fener en son ne zaman şampiyon oldu? Sadece laf söylemekle bu iş olmuyor. Biraz da destekli konuşmalı.
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Beşiktaş ve F.Bahçe Fransız forvet için kapışacak
Toplam 4
Yorum
o öyle değil nerden baksan 4tane attığı yüzde yüz gollük kilit pas var mücadelesi golü daha ne yapcak Cenk senin rüyalarını süsleyecek kadar küçük değil.
"Her hafta daha da iyi olacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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