‘Yaptığım iş Don Kişotluk’
ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan, sabırsızlıktan dert yanarak, "Herkes günlük yaşarken biz proje yapıyoruz. Bu nedenle de yaptığım iş gerçek anlamda 'Don Kişot'luk ama ben zorluklardan yılmam" dedi.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
‘Yaptığım iş Don Kişotluk’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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