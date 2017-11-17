 ‘Yaptığım iş Don Kişotluk’ – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    17 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ‘Yaptığım iş Don Kişotluk’

    ‘Yaptığım iş Don Kişotluk’
    ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan, sabırsızlıktan dert yanarak, "Herkes günlük yaşarken biz proje yapıyoruz. Bu nedenle de yaptığım iş gerçek anlamda 'Don Kişot'luk ama ben zorluklardan yılmam" dedi.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:19
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