Eskişehirspor taraftarından Balıkesirspor çıkarması
TFF 1. Ligin 12. haftasında oynanacak Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı için taraftarlar gün saymaya başladı. Özellikle Eskişehirspor taraftarının çok önem verdiği maç için Kırmızı Şimşelere 657 adet koltuk ayrıldı.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:39
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Akbaba'ya hücum
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI AKBABA, KARABABA, KARTAL BAYKUŞ HEPSİ HİKAYE SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞLER BU SAATTEN SONRA Bİ HALT OLMAZ BOŞUNA TRNSFER YAPIPTA MASRAF YAPMA
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Solu ateşleyecek
Toplam 7
Yorum
pomak hiç seyretmediğin belli boş konuşma çok iyi bir oyuncu..
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 18
Yorum
BJK HALA YABANCIYI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIN.BİDE O DÜŞERSE BU FUTBOLCULAR DAHA AZ ÇALIŞIP DAHA ÇOK PARA KAZANIP DAHA ÇOK GECE EĞLENCELERİNE TAKILABİLEC
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