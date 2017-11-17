 Boğalar devrede yeni evinde – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Boğalar devrede yeni evinde

    Boğalar devrede yeni evinde
    İç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayan İstanbulspor'un, ligin 2. yarısındaki karşılaşmalarına Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı ev sahipliği yapacak. Konuyla ilgili konuşan kulüp başkanı Ecmel Sarıalioğlu, "Stadın ufak tefek bakımlarını yapıyoruz, Passolig hazırlıkları devam ediyor. İkinci yarıya yetiştirmek için gayret ediyoruz. Zemini hibrit çim yapmayı düşünüyoruz. Butik bir stat, 5 bine yakın kapasitesi var. İstanbulspor'a hayırlı olsun" dedi.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:20
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