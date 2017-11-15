 Solakel'den iddialı açıklamalar – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Solakel'den iddialı açıklamalar

    Solakel'den iddialı açıklamalar

    Kaptanı Ahmet Burak Solakel, galibiyet serisi yakalayarak üst sıralara çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

    TFF 1. Lig ekiplerinden , pazar günü sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına Nuri Hasan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Engin İpekoğlu'nun bir yakınının cenazesine katılmak için İstanbul'da olduğu öğrenilirken, kırmızı-beyazlıların antrenmanı yardımcı antrenörler eşliğinde gerçekleştirdi. Takım Kaptanı Ahmet Burak Solakel ise antrenman öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.
    Çok önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen tecrübeli oyuncu Solakel, "Geçen hafta kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Çok pozisyona girmiştik. Gol atabilirdik, değerlendiremedik. O yüzden bu maçın önemi daha da arttı. Lige kötü başladığımız için o dezavantajı avantaja çevirmek için art arda galibiyetler almamız lazım. İlk 5-6 hafta kötü sonuçlar almıştık. Bu galibiyet serisi inşallah Adanaspor maçı ile başlayacak. Sonrasında arka arkaya gelecek 2-3 galibiyet bizi istediğimiz ve hedeflediğimiz yerlere taşıyacaktır. Bu önemli müsabakada taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Maça çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah istediğimiz sonuca ulaşırız" dedi.

    Öte yandan 'da sakatlıkları bulunan Ayite, Angan ve Ramazan Övüç takımla beraber antrenmana çıkarken, sakatlığı bulunan Ahmet Cebe ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Sakatlığı henüz geçmeyen Kenan Karışık ise antrenmana katılmadı.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:47
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