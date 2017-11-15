Mavi-beyazlı ekipte bir süre önce Osman Özköylü'nün yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Altıparmak, kulüp binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Altıparmak, toplantıda yaptığı açıklamada, çok iyi oyunculardan kurulu bir takıma sahip olduklarını belirtti.

Futbolcuları şu anda moral ve motivasyon yönünden bir yere getirmeye çalıştıklarını aktaran Altıparmak, şunları kaydetti:

"Moral ve motivasyon olarak çok mu kötüler, değiller. Oynamayan oyuncu mutsuzdur. İnşallah önce biz bu mutsuzluğu ortadan kaldıracağız. Bunun için de önce takım içindeki ahengi yakalamamız lazım. Belki küskünler olabilir, onları takıma kazandıracağız. Bu takımda hak eden herkes sahanın içinde olacak, futbolcularıma da bunu söyledim. Sahada işini yapan herkes o formayı alır. Genç, yaşlı beni ilgilendirmiyor. Bizim için önemli olan Erzurumspor'un başarısı."

ÜMRANİYESPOR MAÇI

Altıparmak, takımda her şeyin çok iyi gittiğini ve 18 Kasım Cumartesi günü oynayacakları Ümraniyespor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getirerek, "Bu maçta alacağımız bir galibiyet, çoğu şeyin pozitif olarak dönmesi noktasında katkı sağlayacak. Hem moral motivasyon hem de şehir birlikteliği olarak. Bunu da bu maçlarla yavaş yavaş sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Sezona Elazığspor'da başladığını ve Ümraniyespor'a karşı maça çıktığını anımsatan Altıparmak, şöyle konuştu:

"İyi bir takıma karşı oynayacağız. Herkes 'Bu takım nasıl lider' diyor ama tesadüfi bir liderlik değil. Çok iyi bir takım. Takım oyununu, beraber oynamayı ve en önemlisi haddini bilerek oynuyorlar. Maça başladıklarında 'saldıralım, hemen işi bitirelim' gibi bir düşünceleri yok. Oyunun 90 dakika olduğunu biliyorlar. Elazığspor'dayken bizi 90+5'te yendiler. Çoğu maçı 1-0 kazanıyorlar ama oyun içindeki o yardımlaşmaları, kazanma istekleri çok iyi. İyi yönleri kadar zaafları da var. Bu zaafların çoğunu biliyoruz. Kısa zaman olmasına rağmen antrenmanlarda bu yönde çalışıyoruz. İnşallah cumartesi günü maçı kazanıp hem moral ve motivasyon olarak hem de hak ettiğimiz yere doğru bir adım atacağız. Ümraniyespor'un çok iyi olması bizi hiç ilgilendirmiyor. Önemli olan sahada bizim ne yaptığımız. Biz hiçbir takıma önlem almayacağız ama rakibimizin iyi ve kötü yönlerini, nereden gol atar, gol yer bunu tabii ki oyuncularımla çalışacağız. Biz iyi olduktan sonra bu ligde herkesi yeneriz."

Toplantıya, sportif direktör Zafer Demir de katıldı.