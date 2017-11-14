Tarihi fırsat

Büyük bir krizdeki Karşıyaka’da Başkan Mutlu Altuğ, yarınki kongre öncesi tarihi fırsatı işaret etti

FUTBOL şubesini şirketleştirip dışarıdan mali destekle kulübü ayağa kaldırmayı hedefleyen Karşıyaka'da G.Saray'ın eski yıldızları Hagi ve Popescu'nun İzmir'e gelerek Başkan Mutlu Altuğ'un arabasıyla karşılandığı ortaya çıktı. İki eski yıldızın NBA takımlarından Brooklyn Nets'in de sahibi olan Rus milyarder Mihail Prohorov ile hareket ettiği iddia edildi. 53 Milyon TL civarında borçları olduğunu belirten Başkan Altuğ ise, "Kapıya kadar getirdiğim, tarihi bir fırsat olarak gördüğüm projeyi hayata geçirmek için benim de içinde olduğum bir komite karar verecek" diye konuştu