 Tarihi fırsat – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Tarihi fırsat

    Tarihi fırsat

    Büyük bir krizdeki Karşıyaka’da Başkan Mutlu Altuğ, yarınki kongre öncesi tarihi fırsatı işaret etti

    FUTBOL şubesini şirketleştirip dışarıdan mali destekle kulübü ayağa kaldırmayı hedefleyen Karşıyaka'da G.Saray'ın eski yıldızları Hagi ve Popescu'nun İzmir'e gelerek Başkan Mutlu Altuğ'un arabasıyla karşılandığı ortaya çıktı. İki eski yıldızın NBA takımlarından Brooklyn Nets'in de sahibi olan Rus milyarder Mihail Prohorov ile hareket ettiği iddia edildi. 53 Milyon TL civarında borçları olduğunu belirten Başkan Altuğ ise, "Kapıya kadar getirdiğim, tarihi bir fırsat olarak gördüğüm projeyi hayata geçirmek için benim de içinde olduğum bir komite karar verecek" diye konuştu
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:05
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tarihi fırsat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.