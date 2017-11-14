Gaziantepspor çıkışa geçmek istiyor

Demir, yaptığı açıklamada, takım olarak zor günlerden geçtiklerini ancak tüm sıkıntılara rağmen kulübün ismini yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti. Bu kapsamda yönetimin sorunları çözmeye çalıştığını, kendisinin de mümkün olduğunca sportif başarıyı sağlamaya özen gösterdiğini anlatan Demir, gençlerle iyi bir birliktelik kurduklarını ve ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Demir, milli maç nedeniyle lige verilen aranın, takımla kaynaşma, bazı sorunları aşma anlamında faydalı olduğunu ifade ederek, "Her maça puan veya puanlar alabilmek için çıkıyoruz. TFF 1. Lig'de güç ve koşmak çok önemli. Bu iki unsur da takımımızdaki gençlerimizde var. Gençliğin gücünü ortaya çıkarıp sıkıntılı sürecin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Çıkışa geçmemiz için alınacak bir galibiyet, bize iyi moral verecek. Bu morali de Boluspor karşısında elde etmek istiyoruz." diye konuştu. Taraftara da seslenen Demir, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin morale ihtiyacı var. Bu morali en iyi verecek kişiler de şüphesiz taraftarımız. Gaziantepspor'un büyük taraftarına sesleniyorum; bu gençleri yalnız bırakmayalım, sahip çıkalım. O gençler bizim kurtuluşumuz olacak. Buna inanıp hafta sonu sahada olalım." Ligde 2 puanla son sırada yer alan Gaziantepspor, 20 Kasım Pazartesi günü sahasında Boluspor'u konuk edecek.