Gaziantepspor çıkışa geçmek istiyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Faik Demir, çıkışa geçmeleri için alınacak bir galibiyetin kendilerine moral vereceğini, bu morali de Boluspor karşısında elde etmek istediklerini belirtti.
Demir, yaptığı açıklamada, takım olarak zor günlerden geçtiklerini ancak tüm sıkıntılara rağmen kulübün ismini yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti. Bu kapsamda yönetimin sorunları çözmeye çalıştığını, kendisinin de mümkün olduğunca sportif başarıyı sağlamaya özen gösterdiğini anlatan Demir, gençlerle iyi bir birliktelik kurduklarını ve ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde yollarına devam edeceklerini kaydetti.
Demir, milli maç nedeniyle lige verilen aranın, takımla kaynaşma, bazı sorunları aşma anlamında faydalı olduğunu ifade ederek, "Her maça puan veya puanlar alabilmek için çıkıyoruz. TFF 1. Lig'de güç ve koşmak çok önemli. Bu iki unsur da takımımızdaki gençlerimizde var. Gençliğin gücünü ortaya çıkarıp sıkıntılı sürecin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Çıkışa geçmemiz için alınacak bir galibiyet, bize iyi moral verecek. Bu morali de Boluspor karşısında elde etmek istiyoruz." diye konuştu. Taraftara da seslenen Demir, şöyle konuştu:
"Gençlerimizin morale ihtiyacı var. Bu morali en iyi verecek kişiler de şüphesiz taraftarımız. Gaziantepspor'un büyük taraftarına sesleniyorum; bu gençleri yalnız bırakmayalım, sahip çıkalım. O gençler bizim kurtuluşumuz olacak. Buna inanıp hafta sonu sahada olalım." Ligde 2 puanla son sırada yer alan Gaziantepspor, 20 Kasım Pazartesi günü sahasında Boluspor'u konuk edecek.
Kaynak: AA
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:59
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Lucescu: Dava açacağım
Toplam 9
Yorum
dost Lucescu yu ve getiren yoneticilere kim dava acacak?
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar
Toplam 2
Yorum
kartal1903 rıza çalımbay beşiktasın düşmanıdır hazmedemedıgı bazı seyler var ve beşitas dusmanlıgı olusmus kendısınde besıktasın kapısından gıremeyecek
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O golleri yemezdik
Toplam 1
Yorum
murat Aykut un yiğithan güvenliden haberi yok sanki taş gibi stoper neden şans vermiyor
Gaziantepspor çıkışa geçmek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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