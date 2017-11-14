 B.B.Erzurumspor'da Altıparmak dönemi – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    B.B.Erzurumspor'da dönemi

    B.B.Erzurumspor'da Altıparmak dönemi

    TFF 1. Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Osman Özköylü’nün yollarını ayırmasından sonra tecrübeli teknik direktör Mehmet ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Tesislerinde düzenlenen imza törenine, Kulüp Başkanı Dilaver Yılmaz, B.B. Erzurumspor As Başkanı Ünsal Kıraç katıldı. , Teknik Direktör Mehmet ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. B.B. Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, Mehmet Altıparmak'ın başarılı bir teknik direktör olduğunu belirterek, "Mehmet Altıparmak hocamız geçmişte görev aldığı takımlarda oynattığı futbol ile Türk futbol kamuoyunun beğenisini kazanmış önemli bir isim. Kendisinin kulübümüze çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum ve yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Spor sevgisinin yaşandığı Erzurum'a Erzurumspor'a hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağını ifade eden B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise ,"Tek ortak paydamız başarıyı sağlamak. Spor sevgisinin yaşandığı Erzurum'da BB Erzurumspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşımak için çalışacağız" dedi.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:46
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