3. lig 3. grupta mücadele eden Osmaniyespor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Bahaddin Güneş iddialı konuştu. Güneş, başarısızlığa tahammülü olmadığını kaydederek, "Geçmişe değil, geleceğe bakmak lazım. Ben burada başarılı olmak istiyorum. Bunun için çaba harcıyoruz. Buraya eğlenmeye değil başarılı olmaya geldim. Sahadan iyi futbol oynayarak galip gelen ve taraftarını mutlu eden bir takım hedefliyorum" dedi.