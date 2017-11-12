 Güneş iddialı – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Güneş iddialı

    Güneş iddialı
    3. lig 3. grupta mücadele eden Osmaniyespor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Bahaddin Güneş iddialı konuştu. Güneş, başarısızlığa tahammülü olmadığını kaydederek, "Geçmişe değil, geleceğe bakmak lazım. Ben burada başarılı olmak istiyorum. Bunun için çaba harcıyoruz. Buraya eğlenmeye değil başarılı olmaya geldim. Sahadan iyi futbol oynayarak galip gelen ve taraftarını mutlu eden bir takım hedefliyorum" dedi.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:14
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