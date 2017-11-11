İpekoğlu’ndan yabancı çıkışı

Samsunspor teknik direktörü Engin İpekoğlu, yabancı oyuncu tartışmalarıyla ilgili, "Türk futbolunun ve milli takımın başarısının artması için yabancı oyuncu sayısının azaltılması gerekiyor. Süper Lig'de 5, TFF 1. Lig'de de en fazla 3 yabancı olacak şekilde bu kural ayarlanmalı" ifadelerini kullandı.