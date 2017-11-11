 İpekoğlu’ndan yabancı çıkışı – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İpekoğlu’ndan yabancı çıkışı

    İpekoğlu’ndan yabancı çıkışı
    Samsunspor teknik direktörü Engin İpekoğlu, yabancı oyuncu tartışmalarıyla ilgili, "Türk futbolunun ve milli takımın başarısının artması için yabancı oyuncu sayısının azaltılması gerekiyor. Süper Lig'de 5, TFF 1. Lig'de de en fazla 3 yabancı olacak şekilde bu kural ayarlanmalı" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:42
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İpekoğlu’ndan yabancı çıkışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.