"Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz"
TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'un kaptanı Furkan Köse, "Milli takım arasında çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah 3 puanla başlayacağız. Adanaspor'dan alacağımız 3 puan ile galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi.
TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor, 19 Kasım Pazar günü sahasında karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Engin İpekoğlu gözetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde devam ediyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Samsunspor'un kaptanı ve kalecisi Furkan Köse, "Geçen hafta Boluspor karşısında deplasmanda şanssız bir gol yedik. Boluspor son dakikada galip geldi. En azından berabere kalsaydık bizim için iyi olacaktı, ama olmadı. Önümüzde Adanaspor maçı var. Milli takım arasında çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah 3 puanla başlayacağız. Adanaspor'dan alacağımız 3 puanla galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:15
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 19
Yorum
Obejktif Arkadaşlar olaya rasyonel bakmak lazım siyasi düşünmeyin .Oynadığı zaman ligi sallayacağını hepimiz biliyoruz.İkinci bir emre vakası olmasın
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 19
Yorum
öğretici adamsa senelik 1 milyon tlye imza atar ! 1.5 milyon bonservisi olan yerli futbolcuya senelik 1 milyon tl ücret yeterli olur !
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Advocaat’a iki teklif
Toplam 1
Yorum
advokat acikla artik advocaat i aziz baskan bitsin bu cile.gecen seneyi mumla ariyoruz.
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