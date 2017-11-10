Eskişehirspor 80 dakika çalıştı

Eskişehirspor, Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada, bu sabah saatlerinde gerçekleşen antrenman ile çalışmalarına devam etti.

Es-Es, Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada, Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde bu sabah saatlerinde 80 dakika süren antrenman ile çalışmalarına devam etti. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Fıtness çalışmasının ardından, aerobik koşular ile antrenman son buldu.