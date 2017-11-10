Eskişehirspor 80 dakika çalıştı
Eskişehirspor, Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada, bu sabah saatlerinde gerçekleşen antrenman ile çalışmalarına devam etti.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:44
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne gerek var böyle gerilmelere..Hiç yakışıyormu koca koca insanlara..
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 24
Yorum
Alper Arda Galatasaray'ın öz evladıdır. Form tuttuğunda takımın açık ara en kaliteli futbolcusudur. Istemeyen Galatasaraylıya şaşarım.
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Elmander'in son hali şoke etti!
Toplam 5
Yorum
canyavuz yabancı kuralından dolayı kaybettiğimiz aslanlardan bir tanesi....
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