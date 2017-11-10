 Eskişehirspor 80 dakika çalıştı – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    80 dakika çalıştı

    Eskişehirspor 80 dakika çalıştı

    , Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada, bu sabah saatlerinde gerçekleşen antrenman ile çalışmalarına devam etti.

    Es-Es, Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada, Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde bu sabah saatlerinde 80 dakika süren antrenman ile çalışmalarına devam etti. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Fıtness çalışmasının ardından, aerobik koşular ile antrenman son buldu.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eskişehirspor 80 dakika çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.