Karadeniz'de boğuldular
TFF 1. Lig'in 11. haftası geride kalırken, Süper Lig'e çıkmak için kıyasıya mücadelede devam ediyor. 11 hafta sonunda topladığı 22 puanla ligde 2. sıradaki yerini koruyan Akın Çorap Giresunspor ise sebep olduğu ilginç bir istatistikle dikkat çekiyor.
Giresunspor'un TFF 1. Lig'in 4. haftasında 3-1'lik Giresunspor galibiyetiyle biten maçtan sonra, Eskişehirspor teknik direktörü Sergen Yalçın istifa etti. İstifa eden Sergen Yalçın takımdan Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Erzincanspor maçı sonrası görevinden ayrıldı.
TFF 1. Lig'de Akın Çorap Giresunspor'a mağlup olan Adana Demirspor'da ise teknik direktör Giray Bulak görevinden ayrılırken, son olarak ise takımı Giresunspor'a mağlup olanBüyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü görevinden ayrıldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, alınan kötü sonuçlar nedeniyle toplanan yönetim kurulunun kararıyla Teknik Direktör Osman Özköylü'nün sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Basın Sözcüsü Barlak, "Giresunspor karşısında alınan 2-0'lik mağlubiyetin ardından Dilaver Yılmaz Başkanlığı'nda Yönetim Kurulu Olağanüstü toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantısındaki değerlendirme neticesinde, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Özköylü ve yardımcı antrenörleriyle yolların ayrılması kararı alınmıştır" dedi.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:06
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 27
Yorum
kocaman belamızsın sen sen FENERBAÇE'NİN hocası olamayacak kadar düşük seviyede birisisin DEFOL git hayallerinle yaşa
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Lucescu'dan yabancı sınırı açıklaması
Toplam 21
Yorum
HASSABEYİ 2/ALMANYA BUNDESLIGA Şart: Kadroda en az 12 Almanya pasaportlu, 8 altyapıdan yetişmiş oyuncu bulundurulması/Bize göre12 TÜRK pasaportlu 5 i altyapıdan yetişmiş
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Sergio Ramos'tan Pepe açıklaması
Toplam 4
Yorum
LİVERPOOL RAMOS HAKLI SEN PEPE Yİ ÖVÜYON NE DİYECEKTİ RAMOS REAL MADRİDİN ÇOCUĞU HERŞEYİ BİR DEFANSTAN DAHA FAZLASI FAKAT ŞAMPİYON BARÇA.
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