 Karadeniz'de boğuldular – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Karadeniz'de boğuldular

    Karadeniz'de boğuldular

    'in 11. haftası geride kalırken, Süper Lig'e çıkmak için kıyasıya mücadelede devam ediyor. 11 hafta sonunda topladığı 22 puanla ligde 2. sıradaki yerini koruyan Akın Çorap ise sebep olduğu ilginç bir istatistikle dikkat çekiyor.

    Bu sezon 'de 'un mağlup ettiği 3 takımın hocası da maçın ardından istifa etti.

    'un 'in 4. haftasında 3-1'lik Giresunspor galibiyetiyle biten maçtan sonra, Eskişehirspor teknik direktörü Sergen Yalçın istifa etti. İstifa eden Sergen Yalçın takımdan Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Erzincanspor maçı sonrası görevinden ayrıldı.

    TFF 1. Lig'de Akın Çorap Giresunspor'a mağlup olan Adana Demirspor'da ise teknik direktör Giray Bulak görevinden ayrılırken, son olarak ise takımı Giresunspor'a mağlup olanBüyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü görevinden ayrıldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, alınan kötü sonuçlar nedeniyle toplanan yönetim kurulunun kararıyla Teknik Direktör Osman Özköylü'nün sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Basın Sözcüsü Barlak, "Giresunspor karşısında alınan 2-0'lik mağlubiyetin ardından Dilaver Yılmaz Başkanlığı'nda Yönetim Kurulu Olağanüstü toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantısındaki değerlendirme neticesinde, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Özköylü ve yardımcı antrenörleriyle yolların ayrılması kararı alınmıştır" dedi.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:06
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